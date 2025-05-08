В Самарской области тушили пожары в двух лесничествах

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Во вторник, 6 мая, в Самарской области произошел пожар в Рачейском лесничестве. Его площади достигла 0,5 га. В тушении участвовали 29 человек и 13 единиц техники, в том числе автоцистерны, противопожарный трактор, лесопатрульный комплекс. Об этом сообщили в минприроды региона.

«С начала этого года ликвидировано уже 14 лесных пожаров. Оперативно справиться с огнем получается благодаря своевременному обнаружению возгораний по видеомониторингу и патрулированию лесной охраны», – рассказали в пресс-службе.

Еще один низовой лесной пожар случился в 24 квартале Тольяттинского лесничества в Центральном районе города. Сообщение о возгорании поступило 7 мая в 13:33, пишет Самара-КП.