В Самарской области столкнулись две автомобилистки

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1 января на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадали 2 человека.

Одно ДТП произошло в 17-52 час. в Кошкинском районе. 22-летняя женщина-водитель, не имеющая водительского удостоверения, управляя автомобилем Nissan Teana двигалась по автодороге «Борма-Кошки-Погрузная» в направлении с. Кошки. В пути следования на 21 км неправильно выбрала дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 52-летней женщины-водителя. С места ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и 59-летний пассажир Lada Granta.