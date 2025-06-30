В Самарской области подростка спасли с вершины горы

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29 июня Поисково-спасательный отряд Самарской области и спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» были задействованы в спасательной операции по транспортировке пострадавшего из труднодоступного места. В районе горы Белая около села Подгоры юноша 2010 года рождения, при подъеме на вершину получил травму ноги. Требовалась срочная госпитализация. В 15.10 оперативный дежурный принял вызов.

Спасательные работы были разбиты на два этапа. Пострадавшего нужно спустить с крутого склона горы, доставить до пристани Рождествено и на спасательном катере переправить на левый берег реки Волга на спасательную станцию для передачи бригаде скорой медицинской помощи. На техногенный отряд возлагалась самая сложная часть спасательных работ. На специальных носилках пострадавшего спустили со склона горы. На машине скорой медицинской помощи его транспортировали до пристани Рождествено и перегрузили на спасательный катер. В 17.15 на спасательной станции «Центральная» пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Задействовано 6 спасателей, аварийно-спасательный автомобиль и спасательный катер.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области