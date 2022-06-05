Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области спасли лося, упавшего в оросительный канал
В Самарской области спасли лося, упавшего в оросительный канал
В Самарской области разыскивают женщину в халате и 8-летнего мальчика
В Самарской области разыскивают женщину в халате и 8-летнего мальчика
Из карьера в Ширяево Самарской области сделают арт-пространство
Из карьера в Ширяево Самарской области сделают арт-пространство
Молния ударила в Эйфелеву башню
Молния ударила в Эйфелеву башню
В Самаре за 10 лет выросла вовлеченность мужчин в домашние дела
В Самаре за 10 лет выросла вовлеченность мужчин в домашние дела
В Самаре автомобилистка проехала на красный свет, пострадали двое детей
В Самаре автомобилистка проехала на красный свет, пострадали двое детей
В Казахстане голосуют по поправкам в конституцию
В Казахстане голосуют по поправкам в конституцию
В Сызрани в ДТП пострадали шесть человек
В Сызрани в ДТП пострадали шесть человек
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области спасли лося, упавшего в оросительный канал

5 июня 2022 12:32
29
В Самарской области спасли лося, упавшего в оросительный канал

Инцидент произошел 3 июня неподалеку от села Луначарского в Ставропольском районе Самарской области. Местные жители во время прогулки в районе лесопосадки обнаружили, что в оросительный канал упал лось. Выбраться самостоятельно у него никак не получалось.

- Он упал и находится в беспомощном состоянии. Это был совсем молодой лось, возрастом до одного года, - рассказывают в департаменте охоты и рыболовства региона.
Специалисты сразу же взялись за работу и стали принимать меры, для исправления проблемной ситуации. В оперативном порядке они организовали операцию по спасению животного, оказавшегося в серьезной западне. На место происшествия были направлены егеря общественной организации «КОНДР», а также сотрудники Западного территориального отдела департамента. Они действовали сообща и не теряли ни минуты.

- Участники группы изготовили деревянный трап и обеспечили квалифицированную и безопасную спасательную операцию. В результате этих действий животное было освобождено из «водяного плена», - отмечают в ведомстве.

Сохатого выпустили в естественную среду обитания. На кадрах, которые сняли спасатели, видно, как он убегает в сторону леса. По имеющимся сведениям, никаких последствий это происшествие не оставило.

Сотрудники департамента выражают огромную благодарность людям, которые своевременно к ним обратились. Именно эта скорость и позволила спасти лося и освободить его из опасного положения, пишет Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
495
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
522
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
417
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
543
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
478
Весь список