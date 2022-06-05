В Самарской области спасли лося, упавшего в оросительный канал

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Инцидент произошел 3 июня неподалеку от села Луначарского в Ставропольском районе Самарской области. Местные жители во время прогулки в районе лесопосадки обнаружили, что в оросительный канал упал лось. Выбраться самостоятельно у него никак не получалось.

- Он упал и находится в беспомощном состоянии. Это был совсем молодой лось, возрастом до одного года, - рассказывают в департаменте охоты и рыболовства региона.

Специалисты сразу же взялись за работу и стали принимать меры, для исправления проблемной ситуации. В оперативном порядке они организовали операцию по спасению животного, оказавшегося в серьезной западне. На место происшествия были направлены егеря общественной организации «КОНДР», а также сотрудники Западного территориального отдела департамента. Они действовали сообща и не теряли ни минуты.

- Участники группы изготовили деревянный трап и обеспечили квалифицированную и безопасную спасательную операцию. В результате этих действий животное было освобождено из «водяного плена», - отмечают в ведомстве.

Сохатого выпустили в естественную среду обитания. На кадрах, которые сняли спасатели, видно, как он убегает в сторону леса. По имеющимся сведениям, никаких последствий это происшествие не оставило.

Сотрудники департамента выражают огромную благодарность людям, которые своевременно к ним обратились. Именно эта скорость и позволила спасти лося и освободить его из опасного положения, пишет Самара-КП.