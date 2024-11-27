В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помешали продать 2 кг героина

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По словам 36-летнего мужчины, он приобрел наркотическое средство в Московской области для реализации на территории региона.

В ноябре текущего года во время несения службы на автодороге «Обход Тольятти» в Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Mercedes Benz C180. За рулем иномарки, следовавшей из Московской области в Тольятти, находился 36-летний мужчина.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на то, как заметно нервничал водитель. После проверки документов госавтоинспекторы приняли решение досмотреть его вещи и транспортное средство.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из заднего правого подкрылка брикеты, обмотанные пищевой пленкой, в которых находилось порошкообразное вещество. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Экспертом установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 2 кг, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотики в Московской области для реализации на территории региона путем «закладок», желая заработать.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.