Я нашел ошибку
Главные новости:
Военкоры Евгений Линин и Лина Корсак выступят на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Самаре
Военкоры Евгений Линин и Лина Корсак выступят на молодежном патриотическом форуме Знание.Герои в Самаре
Самарский патриотический фестиваль укрепляет международные связи губернии
Самарский патриотический фестиваль укрепляет международные связи губернии
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли сбыт 2 кг героина
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помешали продать 2 кг героина
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
Фотоработы жителей Самары выставили в центре Москвы
Фотоработы жителей Самары выставили в центре Москвы
27 ноября теперь отмечается День морской пехоты
27 ноября теперь отмечается День морской пехоты
АТОР рекомендует россиянам покупать доллары нового образца
АТОР рекомендует россиянам покупать доллары нового образца
В Самарской области сегодня вечером и завтра обещают сильный туман
В Самарской области сегодня вечером и завтра обещают сильный туман
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.06
1.27
EUR 110.49
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помешали продать 2 кг героина

27 ноября 2024 18:27
77
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли сбыт 2 кг героина

По словам 36-летнего мужчины, он приобрел наркотическое средство в Московской области для реализации на территории региона.

В ноябре текущего года во время несения службы на автодороге «Обход Тольятти» в Ставропольском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Mercedes Benz C180. За рулем иномарки, следовавшей из Московской области в Тольятти, находился 36-летний мужчина.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на то, как заметно нервничал водитель. После проверки документов госавтоинспекторы приняли решение досмотреть его вещи и транспортное средство. 

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из заднего правого подкрылка брикеты, обмотанные пищевой пленкой, в которых находилось порошкообразное вещество. Водителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Экспертом установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 2 кг, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотики в Московской области для реализации на территории региона путем «закладок», желая заработать.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранец собирал коноплю на берегу Волги для личного употребления
20 ноября 2024, 12:00
Сызранец собирал коноплю на берегу Волги для личного употребления
Он при приближении сотрудников полиции выбросил на землю черную сумку и полимерный пакет. Криминал
568
В Самарской области задержали девушку с наркотиком в сигаретной пачке
17 ноября 2024, 12:28
В Самарской области задержали девушку с наркотиком в сигаретной пачке
При задержании 29-летняя жительница города Отрадного отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Происшествия
824
Житель Саратовской области приобрел наркотик путем «закладки» в Самаре
15 ноября 2024, 12:35
Житель Саратовской области приобрел наркотик путем «закладки» в Самаре
Во время общения с полицейскими поведение водителя не соответствовало обстановке - он заметно нервничал, в связи с чем они приняли решение досмотреть... Криминал
910
В центре внимания
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
27 ноября 2024  17:49
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
146
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
557
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
1385
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
416
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
26 ноября 2024  19:23
В Самаре прошел первый муниципальный Форум экспортеров
494
Весь список