В Самарской области сгорел пассажирский микроавтобус

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В Тольятти прямо на ходу загорелся пассажирский микроавтобус.

ЧП произошло в среду, 9 февраля, около 9 утра в районе дома № 63 на Южном шоссе. Микроавтобус «Ford», воспламенился в движении. Судя по кадрам, машина выгорела дотла. На проезжей части рядом с автобусной остановкой остался обугленный каркас газели.

Самостоятельно справиться с огнем водителю не удалось, на помощь прибыли пожарные. Причину возгорания будут выяснить специалистам. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Также известно, что это не рейсовая маршрутка, пишет ГТРК Самара.

Фото: tvsamara.ru