В Самарской области сгорел гараж с грузовой «ГАЗелью»

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В четверг, 9 января, ночью в 2:34 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Ахрат горит гараж.

Оперативно к месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 102 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35.

Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что горит гараж на площади 25 квадратных метров и автомобиль Газель, имеется угроза распространения огня на жилой дом.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б». В 2:49 пожар был локализован, в 2:54 - объявлена ликвидация открытого горения, а в 4:45 зафиксирована ликвидация последствий пожара. Пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.



Во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области