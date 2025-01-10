В Самарской области росгвардейцы потушили загоревшийся грузовик

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Сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области оказали помощь в тушении грузового автомобиля.



Спецназовцы следовали на войсковое стрельбище для проведения занятий в рамках начала зимнего периода подготовки и стали свидетелями ЧП – на обочине стояла грузовая «ГАЗель», из моторного отсека которой шли клубы дыма. При этом было видно, что водитель автомобиля не справляется с ситуацией собственными силами.



Сотрудники Росгвардии оказали помощь гражданину и потушили возгорание с помощью подручных средств. Благодаря решительным действиям правоохранителей удалось избежать серьезных последствий.