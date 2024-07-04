В Самарской области расследовали уголовное дело о ДТП с тремя погибшими

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В январе текущего года около 10 утра в полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге.

«Самара-Бугуруслан». На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из материалов, собранных полицейскими, установлено, что в условиях гололеда женщина-водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, в котором находилось два пассажира, на 150 км. автодороги «Самара-Бугуруслан» не справилась с рулевым управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым фургоном марки Hino под управлением мужчины 1985 года рождения. На месте дорожно-транспортного происшествия скончалась водитель легкового автомобиля и ее пассажир – женщина 1980 года рождения. С места ДТП госпитализирована 16-летняя девушка, где впоследствии скончалась. Водитель грузового фургона не пострадал.

В ходе расследования уголовного дела на основании показаний прямых очевидцев произошедшего и выводов проведенных судебных экспертиз установлена очевидная вина женщины-водителя автомобиля Lada Kalina, однако в связи с несогласием близких родственников на принятие решения о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого) уголовное дело расследовано в общем порядке, где законным представителем виновного лица был признан один из близких родственников. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.