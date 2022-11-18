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В Самарской области продолжают искать пропавшего подростка

18 ноября 2022 10:38
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В Самарской области продолжают искать пропавшего подростка

Внимание! Продолжается розыск без вести пропавшего! 

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего несовершеннолетнего Холоденина Егора, 2006 года рождения, жителя г. Кинель Самарской области, который 15.11.2022 около 14-00 часов ушел из школы и до настоящего времени не вернулся. 

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров. 

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетнего, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт». 

Приметы без вести пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения. 

Был одет: шапка черно-синего цвета, куртка зеленого цвета, брюки синего цвета. При себе имел рюкзак синего цвета. 

Всех, кто видел несовершеннолетнего или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России «Кинельский» 8-846-632-10-02, 8-846-636-23-02, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33. 

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

 

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