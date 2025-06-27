В Самарской области пресекли масштабную схему незаконной легализации на территории России иностранных граждан

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УФСБ России по Самарской области установлена и пресечена противоправная деятельность пятерых выходцев из стран Центральной Азии (получивших гражданство РФ), причастных к организации незаконной миграции.

Установлено, что указанные лица организовали масштабную схему незаконной легализации на территории России иностранных граждан.

В рамках деятельности коммерческой организации они способствовали беспрепятственному прохождению последними экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ без фактического подтверждения соответствующих знаний.

В результате данных противоправных действий более 100 иностранных граждан неправомерно приобрели право пребывать на территории России сверх срока, определенного законодательством.

Решением Советского районного суда г. Самары все пятеро фигурантов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного

ч.2 ст.322.1 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки

от 2 до 2 лет 9 месяцев со штрафами на общую сумму 650 тыс. рублей.

Двое членов преступной группы будут отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима, в отношении троих решение о лишении свободы принято условно.

Приговор в законную силу не вступил.