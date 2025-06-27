Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»
Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»
20-летняя девушка в Борском районе сбила подростков
20-летняя девушка в Борском районе сбила подростков
В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине
В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине
Жителей Самарской области ждут прохладные выходные
Жителей Самарской области ждут прохладные выходные
количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
Количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
В Самаре состоится премьера концертной программы «Ожидание»
В Самаре состоится премьера концертной программы «Ожидание»
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
Сегодня в Самарской области работает 289 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре.
Сегодня в Самарской области работает 289 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.21
0.01
EUR 91.66
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области пресекли масштабную схему незаконной легализации на территории России иностранных граждан

27 июня 2025 12:59
139
В Самарской области пресекли масштабную схему незаконной легализации на территории России иностранных граждан

УФСБ России по Самарской области установлена и пресечена противоправная деятельность пятерых выходцев из стран Центральной Азии (получивших гражданство РФ), причастных к организации незаконной миграции.

Установлено, что указанные лица организовали масштабную схему незаконной легализации на территории России иностранных граждан.

В рамках деятельности коммерческой организации они способствовали беспрепятственному прохождению последними экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ без фактического подтверждения соответствующих знаний.

В результате данных противоправных действий более 100 иностранных граждан неправомерно приобрели право пребывать на территории России сверх срока, определенного законодательством.

Решением Советского районного суда г. Самары все пятеро фигурантов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного
 ч.2 ст.322.1 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки
 от 2 до 2 лет 9 месяцев со штрафами на общую сумму 650 тыс. рублей.

Двое членов преступной группы будут отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима, в отношении троих решение о лишении свободы принято условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
123
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
27 июня 2025  12:43
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
119
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
27 июня 2025  10:30
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
860
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
376
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
477
Весь список