В Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м

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В Ставропольском районе Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

«В результате пожара погибших и пострадавших нет, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. Проведена эвакуация крупного рогатого скота (коровы — 300 голов)», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что для ликвидации возгорания использовались семь единиц техники и привлекались 26 человек, пишут "Известия".