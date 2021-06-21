В Самарской области после пожара нашли двух погибших женщин

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В субботу, 19 июня, в Сызрани произошел крупный пожар. Информация о нем поступила в региональное управление МЧС в 10:31. На улице Второй Тульской горел частный дом и надворные постройки. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-бис.

Пожарные достаточно оперативно ликвидировали огонь, но это не помогло. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двух женщин. Также в доме нашли мужчину, который был жив, но нуждался в медицинской помощи.

— Кроме того, сгорели две машины: Hyundai Solaris и ВАЗ-2104, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар тушили 50 человек, были задействованы 18 единиц спецтехники, пишет 63.ру.