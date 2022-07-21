В Самарской области подведены итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022»

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За время проведения операции правоохранители выявили 304 административных нарушения миграционного законодательства.

В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами на территории Самарской области проведён первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

За время проведения операции правоохранители выявили 304 административных нарушения миграционного законодательства, в том числе 101 - связанное с нарушением режима пребывания в Российской Федерации, 203 - связанное с правилами осуществления трудовой деятельности. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму более 600 тысяч рублей.

Так, 28 июня 2022 г. при проверке строящегося коттеджного посёлка в одном из сёл Ставропольского района выявлено 17 иностранных граждан, незаконно осуществлявших трудовую деятельность. Указанные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, наложено административных штрафов на общую сумму 34 тыс. рублей. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и привлечению к административной ответственности работодателей, незаконно привлекших к осуществлению трудовой деятельности иностранную рабочую силу.

Судами Самарской области принято решение об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации 10 иностранных граждан.

Кроме того, органами дознания возбуждено 41 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3. УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.