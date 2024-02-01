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В полицию обратился житель Самарской области с заявлением о мошенничестве.

В Самарской области пенсионер перевел мошенникам более 1 000 000 рублей

Мужчина рассказал полицейским, что накануне ему поступили сообщения в мессенджер от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов.

Под предлогом спасения сбережений находящихся на счете, незнакомцы предложили пенсионеру перевести деньги на безопасный счет.

Доверившись незнакомцам, потерпевший выполнил все требования неизвестных и перевел мошенникам более 1 000 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.