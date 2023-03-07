В Самарской области осудили троих экстремистов

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В рамках противодействия экстремизму и терроризму УФСБ России по Самарской области пресечена и задокументирована противоправная деятельность троих сторонников националистической идеологии, которые разместили в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» на своих персональных страницах информационные материалы, содержащие высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей лиц еврейской национальности.

Кроме того, установлено, что указанные лица являлись активными членами незарегистрированной организации «Община коренного русского народа «Русская республика Русь» неоязыческой и экстремистской направленности, проводили собрания, на которых велась пропаганда идеологии данной организации, распространялись сведения об осуществлении на территории Российской Федерации геноцида русского народа, отрицалось наличие России как государства.

На основании полученных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением Следственного комитета России

по Самарской области были возбуждены уголовные дела.

Автозаводским районным судом г. Тольятти все трое фигурантов признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 4 до 6,6 лет.

По результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы решение суда первой инстанции оставлено без изменений.