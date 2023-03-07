Я нашел ошибку
Главные новости:
женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Впервые за 20 лет России не нашлось места на энергофоруме в Хьюстоне
Во Франции продолжается реставрация Собора Парижской Богоматери
Во Франции продолжается реставрация Собора Парижской Богоматери
в 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза
В 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Бостона
Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана
Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана
В России озвучили дефицит бюджета
В России озвучили дефицит бюджета
В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья
В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.47
0.01
EUR 80.24
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области осудили троих экстремистов

7 марта 2023 10:10
147
В Самарской области осудили троих экстремистов

В рамках противодействия экстремизму и терроризму УФСБ России по Самарской области пресечена и задокументирована противоправная деятельность троих сторонников националистической идеологии, которые разместили в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» на своих персональных страницах информационные материалы, содержащие высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей лиц еврейской национальности.

Кроме того, установлено, что указанные лица являлись активными членами незарегистрированной организации «Община коренного русского народа «Русская республика Русь» неоязыческой и экстремистской направленности, проводили собрания, на которых велась пропаганда идеологии данной организации, распространялись сведения об осуществлении на территории Российской Федерации геноцида русского народа, отрицалось наличие России как государства.

На основании полученных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным управлением Следственного комитета России
 по Самарской области были возбуждены уголовные дела.

Автозаводским районным судом г. Тольятти все трое фигурантов признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 4 до 6,6 лет.

По результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
7 марта 2023  09:41
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
261
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
6 марта 2023  19:11
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
388
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.
6 марта 2023  18:22
В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих
411
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
6 марта 2023  15:55
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
613
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
616
Весь список