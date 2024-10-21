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В Самарской области окончено расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием «Пушкинских карт»

21 октября 2024 10:26
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В Самарской области окончено расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием «Пушкинских карт»

«Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела о многоэпизодном мошенничестве. В преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, обвиняются двое жителей города Тольятти Самарской области. 

По версии следствия, преступления совершались в 2022 году. Злоумышленники похищали бюджетные денежные средства, предусмотренные на реализацию федеральной программы социальной поддержки молодежи для повышения доступности организаций культуры.

Для этого на платформе «PRO.Культура РФ» фигурантами были размещены сведения о фиктивных выступлениях одного из столичных артистов. Концерт был включен в реестр мероприятий программы «Пушкинская карта». Сообщниками было обеспечено его соответствие критериям, необходимым для принятия соответствующего решения экспертным советом Министерства культуры Российской Федерации.

В свою схему обвиняемые вовлекли более 3500 молодых людей из нескольких субъектов Российской Федерации. С помощью находящихся в их пользовании «Пушкинских карт» были приобретены более 6000 билетов на концерты. При этом мероприятия покупатели билетов не посетили.

Причиненный Министерству культуры Российской Федерации ущерб составил более 12 миллионов рублей.

Кроме того, один из фигурантов обвиняется в легализации 950 тысяч рублей, полученных им в результате совершения мошенничества. Он приобрел дорогостоящий автомобиль, который вскоре выставил на продажу. По данному факту его действия дополнительно квалифицированы в соответствии со статьей 174.1 УК РФ.

По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых.

Ход предварительного расследования находился на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Автозаводский районный суд города Тольятти.

Теги: Мошенники

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