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В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог

22 февраля 2023 12:01
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В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий на территории Самарской области  с 10 часов 30 мин 22 февраля 2023 года вводится временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных автомобильных дорог:

- М-5 «Ура» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск с км 889-000 по км 1194+766;

- М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Самара с км 0+0000 по км 12+000;

- М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Оренбург с км 29+115 по км 132+565, в том числе старое направление с км 93+000 по км 129+152;

- А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с км 23+800 по км 195+045;

- Р-241 Казань-Буинск- Ульяновск подъезд к г. Самара, с км 326+367 по км 400+031;

- Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград с км 0+000 по 165+000

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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