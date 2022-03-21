В Самарской области нетрезвая автомобилистка перевернула машину

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20 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 04:20 в Исаклинском районе Самарской области. Женщина-водитель 1991 года рождения (с начала 2021 года к административной ответственности не привлекалась), управляя автомобилем «LADA Granta», двигалась по трассе «Урал-Шентала-Исаклы». На 1 км автодороги водитель не выбрала безопасную скорость движения и допустила съезд автомобиля на левую обочину по ходу своего движения с последующим наездом на снежную бровку и опрокидыванием. Женщина-водитель госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина-водитель находилась в состоянии опьянения.