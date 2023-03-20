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В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

20 марта 2023 10:58
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В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Акция направлена на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В рамках первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УМВД России по г. Самаре провели цикл встреч со школьниками и их родителями. Инспекторы ПДН предостерегли ребят от участия в распространении наркотических средств. «Легкий заработок», который предлагают злоумышленники в сети Интернет, может поставить крест на будущей профессиональной деятельности или даже жизни. Ребят призвали отвечать отказом на предложения о «быстром» заработке курьерской службой, а также обязательно сообщать об этом взрослым и в полицию. Полицейские обратили внимание родителей на необходимость установления доверительных отношений с детьми, посоветовали больше интересоваться их жизнью, увлечениями и окружением, регулярно беседовать с ними о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления, а также родители должны всегда знать, где находится их ребенок, и правильно организовать досуг, чтобы это было интересно, полезно, содержательно и безопасно.

В Красноярском и Большечерниговском районах полицейские в формате диалога побеседовали со школьниками. С учащимися обсудили вред наркотических средств, административную и уголовную ответственность за наркопреступления, рассмотрели, куда обращаться и что делать, если стала известна информация о фактах хранения и распространения наркотиков. Подводя итог мероприятий, ребят призвали занять активную антинаркотическую позицию, вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться и посвящать свободное время занятиям спортом на свежем воздухе.

В Волжском районе сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции в ходе несения службы провели профилактические беседы с местными жителями. Граждан призвали присоединиться к масштабной Всероссийской акции и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков. Каждому участнику акции вручили информационные памятки с информацией о том, куда можно анонимно позвонить и сообщить обо всех известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что любой неравнодушный гражданин может круглосуточно позвонить и сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

 

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