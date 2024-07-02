В Самарской области на пожаре спасли 13-летнюю девочку

68

В Безенчукском районе Самарской области сгорел жилой дом.

Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Днем 2 июля крупный пожар произошел в селе Макарьевка Безенчукского района. По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на улице Мира горел жилой дом, общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Его тушили сотрудники пожарно-спасательной части 154 ПСО 44.

— На помощь вызваны силы и средства соседней пожарно-спасательной части 122 ПСО 45 Приволжского района, — уточнила пресс-служба ведомства.

Из горящего дома эвакуировали 13-летнюю девочку-подростка. О пострадавших не сообщается, пишет Самара-КП.

О пожаре стадо известно в 11.15. Локализовать его удалось в 12.05, а потушить – в 12.21.