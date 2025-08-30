В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик

63

Смертельный пожар произошел в Ставропольском районе области в ночь на субботу, 30 августа. В результате ЧП погибли три человека.

Пожар был в селе Ермаково, на правом берегу Волги, в СДТ «Волжские зори». Сообщение о возгорании нам поступило в 01:20.

«По прибытии на место обнаружено, что горит дачный дом на площади 80 кв м. В тушении пожара задействовали 6 единиц техники и 22 человека личного состава», — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

В 02:55 пожар локализовали, в 03:20 удалось ликвидировать открытое горение. В 07:37 объявили полную ликвидацию пожара. К сожалению, в пожаре погибли 43-летний мужчина, 37-летняя женщина и 5-летний мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также свою проверку организовала прокуратура области, пишет 63.ру.