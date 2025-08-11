Я нашел ошибку
Главные новости:
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области на пожаре погиб пожилой мужчина

11 августа 2025 11:08
128
в Самарской области на пожаре погиб пожилой мужчина

В ночь на понедельник, 11 августа, в Самарской области в Кинельском районе погиб человек, пишет 63.ру.

«11 августа в 02:12 поступило сообщение о том, что в поселке Студенцы на улице Набережной горит частный дом. На место происшествия были направлены пожарные расчеты ПСЧ № 14 и 82 отряда № 34 противопожарной службы региона. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Локализацию объявили в 02:41, ликвидацию открытого горения в 02:53. К сожалению, есть один погибший — мужчина 1946 года рождения», — сообщили в областном центре по делам ГО, ПБ и ЧС

 

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
10 августа 2025, 13:58
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
В многоквартирном доме горели вещи на балконе. Происшествия
518
В Самаре тушили пожар в оперном театре
08 августа 2025, 12:59
В Самаре тушили пожар в оперном театре
Специалисты установили, что произошло короткое замыкание в двух электрощитках с последующим горением. Происшествия
401
В Самаре ночью тушили пожар в общежитии Аэрокосмического университета
08 августа 2025, 11:20
В Самаре ночью тушили пожар в общежитии Аэрокосмического университета
Из общежития было эвакуировано 70 человек. Происшествия
401
В центре внимания
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
151
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
143
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
500
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
412
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
1393
Весь список