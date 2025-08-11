в Самарской области на пожаре погиб пожилой мужчина

128

В ночь на понедельник, 11 августа, в Самарской области в Кинельском районе погиб человек, пишет 63.ру.

«11 августа в 02:12 поступило сообщение о том, что в поселке Студенцы на улице Набережной горит частный дом. На место происшествия были направлены пожарные расчеты ПСЧ № 14 и 82 отряда № 34 противопожарной службы региона. Площадь горения составила 200 квадратных метров. Локализацию объявили в 02:41, ликвидацию открытого горения в 02:53. К сожалению, есть один погибший — мужчина 1946 года рождения», — сообщили в областном центре по делам ГО, ПБ и ЧС