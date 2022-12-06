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В Самарской области москвича задержали за продажу немаркированных табачных изделий

6 декабря 2022 12:16
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В Самарской области москвича задержали за продажу немаркированных табачных изделий

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен житель г. Москвы, член организованной преступной группы (далее – ОПГ), причастной к организации устойчивого канала поставки на территорию региона немаркированных табачных изделий, а также соучастник данной противоправной деятельности. Часть средств, полученных преступным путем, шло на финансирование вышеупомянутой ОПГ.

15 февраля 2022 года злоумышленники задержаны  с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Из незаконного оборота изъята немаркированная и контрафактная табачная продукция в количестве 21500 пачек сигарет с фильтром, рыночная стоимость которой составила свыше 3 млн. рублей.

На основании материалов УФСБ России по Самарской области  Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении данных лиц возбуждены  уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ.

В настоящее время проводятся  следственные действия по выявлению других причастных к данной противоправной деятельности лиц.

 

Теги: Уголовное дело

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