В Самарской области молодой водитель перевернул Ладу в кювет

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25 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 22:31 в Клявлинском районе. Молодой человек 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада 217230», двигался по автодороге «Клявлино-Шентала» со стороны с. Клявлино в сторону с. Шенталы. В пути следования не справился с рулевым управлением автомобиля, в результате чего допустил съезд в правый кювет по направлению движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован, сообщает облМВД.