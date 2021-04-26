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В Самарской области молодой водитель перевернул Ладу в кювет

26 апреля 2021 13:20
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В Самарской области молодой водитель перевернул Ладу в кювет

25 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 22:31 в Клявлинском районе. Молодой человек 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада 217230», двигался по автодороге «Клявлино-Шентала» со стороны с. Клявлино в сторону с. Шенталы. В пути следования не справился с рулевым управлением автомобиля, в результате чего допустил съезд в правый кювет по направлению движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован, сообщает облМВД. 

Теги: ДТП пострадавшие

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