В Самарской области легковушка врезалась в грузовик на встречке

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Еще одно ДТП 11 января произошло в 19:05 в Сызранском районе.

Мужчина 1990 года рождения, стаж вождения которого составляет 6 лет, двигался на автомобиле «Mitsubishi Lancer» по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Москва.

По предварительной информации, водитель не убедился в безопасности совершаемого обгона, по завершению маневра допустил занос транспортного средства, в результате чего управляемый им автомобиль потерял управление, вновь совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Iveco», под управлением мужчины 1985 года рождения. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в медицинское учреждение.