В Самарской области из-за крупной аварии перекрыли движение на трассе

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В Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого стали заблокированы несколько десятков машин. Дорожный коллапс образовался на участке дороги Тольятти-Ташелка.

Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение. Как сообщает ГИБДД Ставропольского района, заблокировано порядка 40 машин. На месте работают инспекторы ДПС. Тем, кто планирует своё движение по этой автодороге рекомендуют изменить маршрут или вреаменно воздержаться от поездок, пишет ГТРК Самара.