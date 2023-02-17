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В Самарской области ищут двух девочек-подростков

17 февраля 2023 12:56
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В Самарской области ищут двух девочек-подростков

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушек, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(84655)2-14-41, 102.

Сотрудниками полиции разыскиваются Гавшина Виктория, 2007 года рождения и Перепелица Вероника 2009 года рождения, жительницы села Сергиевск, которые 15.02.2023 в 13-00 час. вышли из здания, расположенного на ул. Ленина села Сергиевск Самарской области, и до настоящего времени их местонахождение не известно.

Для розыска несовершеннолетних были вызваны на службу и ориентированы на розыск все подразделения территориального органа внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и ГИБДД. Ориентировку с фотографией разыскиваемых направили в отделы полиции губернии.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения подростков. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьями разыскиваемых, полицейские опрашивают знакомых девушек, отрабатывают места возможного появления подростков.

Приметы разыскиваемой 2007 года рождения: на вид 14-15 лет, рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка "каре".

Была одета в куртку черного цвета ниже пояса с капюшоном серого цвета, шапку чёрного цвета с "ушками", блузку белого цвета, кроссовки светло-серого цвета на высокой подошве. При себе имеет рюкзак черного цвета и мешок для сменной обуви.

Особые приметы: не выговаривает букву "р", тату на левом предплечье в виде надписей, на левой руке шрамы.

Приметы разыскиваемой 2009 года рождения: на вид 13 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, стрижка "каре".

Была одета в куртку бледно-розового цвета до пояса с капюшоном, толстовку с капюшоном белого цвета, рубашку красного цвета, лосины и сапоги черного цвета. При себе имеет рюкзак бледно-розового цвета и пакет зеленого цвета со сменной обувью.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции ОМВД России по Сергиевскому району: 8(84655)2-14-41, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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