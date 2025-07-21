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В Самарской области идут водителя: сбил пожилого мужчину и уехал

21 июля 2025 10:17
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В Самарской области идут водителя: сбил пожилого мужчину и уехал

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый, совершивший наезд на 71-летнего мужчину.

19 июля текущего года, в 00:30, водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 4 км автодороги «Сызрань-Новый Ризадей-Новая Рачейка» совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Водитель, не оказав помощь мужчине, скрылся с места ДТП, участником которого он является.

В настоящее время сотрудники полиции проводят обследование дворов и парковок с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями, а также осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места происшествия и возможных очевидцев.

Полицейские обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых с просьбой сообщить информацию в отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

Теги: ДТП

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