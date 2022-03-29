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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 29.03.2022 местами в Самарской области и в Самаре сохранится сильный снег, метель при видимости 500-1000 м, на дорогах местами снежные заносы».



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим, двигайтесь с включенным ближним светом, воздержитесь от резких маневров. На автомобиле необходимо двигаться только по большим дорогам и шоссе.



Рекомендуем на время отменить поездки на дальние расстояния. В случае, если это невозможно — возьмите с собой запас еды и топлива, тёплые вещи и средства связи. Предупредите близких о планируемом маршруте.



Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи домов и зданий - сход скопившейся на крыше снежной массы или сосулек очень опасен.



Будьте внимательны и осторожны!

