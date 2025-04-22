В Самарской области хулиган поджег здание администрации

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В Самарской области силовики объявили в розыск неизвестного хулигана. Его подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

«Ночью 19 апреля неизвестный пришел к зданию администрации Кошкинского района на улице Советской в селе Кошки и поджег его. Огонь начался в кабинете комитета ЖКХ и строительства на первом этаже. В результате там выгорела мебель и техника, повреждены документы. Прибывшие на место спасатели за полтора часа потушили пожар», — сообщает Telegram-канал BAZA.

Авторы публикации, со ссылкой на собственные источники, следователи нашли на месте ЧП перчатки и пластиковую крышку. Несмотря на то, что на здании районной администрации были камеры наблюдения, установить личность поджигателя не удалось. Дело в том, что он находился в «слепой зоне». Тем не менее, силовики возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», пишет 63.ру.

В сентябре 2022 года похожий случай произошел в Тольятти. Тогда неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мэрии города. Огонь повредил входную группу.