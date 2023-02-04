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В Самарской области грузовик протаранил тепловоз

4 февраля 2023 12:53
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В Самарской области грузовик протаранил тепловоз

Утром в субботу, 4 февраля, в Самарской области произошло ДТП. Об этом сообщили представители ГИБДД Тольятти.

— Около 05:35 в районе дома № 116 на Вокзальной 56-летний водитель МАЗ столкнулся с тепловозом. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, — пояснили инспекторы.

Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить, что стало причиной аварии, пишет 63.ру.

В ГИБДД Тольятти напомнили, что водителям необходимо соблюдать ПДД, особенно на железнодорожных переездах. Автовладельцы должны пропускать проезжающие составы, так как они имеют преимущество в движении. Тем более что на остановку поезда требуется время.

Инспекторы озвучили нарушения, за которые положен штраф:

  • пересечение железнодорожных путей вне переезда;
  • выезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме;
  • выезд на запрещающий сигнал светофора;
  • остановка или стоянка на путях;
  • проезд через нерегулируемый переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд.

За все эти нарушения водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или же лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев. При повторе наказание строже — лишение прав на год.

Теги: ДТП

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