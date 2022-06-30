В Самарской области готовят коллективный иск против изготовителя некачественных роллов

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Представители управления Роспотребнадзора по Самарской области ищут пострадавших после употребления в пищу роллов. Основанием к этому послужила информация о вспышке острой кишечной инфекции среди жителей Тольятти. Все они ели роллы, доставленные им по заказу.

Роспотребнадзор готовит материалы для передачи коллективного иска в суд.

— Если вы столкнулись с такой же ситуацией и ваше право на получение безопасной услуги общественного питания было нарушено, предлагаем вам обратиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти для составления заявления о присоединении к групповому иску. Адрес — 445032, Самарская область, Тольятти, Московский проспект, 19, ответственное лицо — главный специалист — эксперт Екатерина Митрофанова, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

О массовом отравлении стало известно 6 июня. За помощью к медикам обратились 22 человека. По словам источника 63.RU, знакомого с ситуацией, все они заказывали роллы в службе доставки, расположенной в Центральном районе Тольятти. Работу точки питания приостановили.