В Самарской области горела трава на 660 квадратных метрах

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В селе Потуловка Безенчукского района 15 марта загорелась сухая трава. О пожаре стало известно в 15.28, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— На место происшествия были направлены пожарные расчеты ПСЧ №115 и добровольная пожарная команда села Натальино, — прокомментировала пресс-служба учреждения.

Трава горела на площади 660 квадратных метров. Пожар локализовали в 15.58, а еще примерно через час – потушили. На месте ЧП работали пять пожарных-спасателей и две единицы техники. О причинах пожара пока не сообщается, пишет Самара-КП.