В Самарской области ГАЗель столкнулась с КАМАЗом и перевернулась

143

За прошедшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 15:00 в Самаре. Мужчина 1980 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в текущем году привлекался 19 раз, управлял автомобилем «ГАЗель» и, выезжая с прилегающей территории в районе д. №4А по ул. Верхне-Карьерная, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался по ул. Верхне-Карьерная со стороны ул. Малоярославская в направлении ул. Уфимской. После чего малотоннажный автомобиль совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадавшего водителя «ГАЗель» госпитализировали в медицинское учреждение.