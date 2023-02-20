Я нашел ошибку
Главные новости:
Открылись новые рейсы из Самары в Челябинск
Открылись новые рейсы из Самары в Челябинск
В Самарской области 20 и 21 февраля будут плановые отключения радио и ТВ
В Самарской области 20 и 21 февраля будут плановые отключения радио и ТВ
Дилеры рассказали о сроках начала продаж новых Lada Vesta NG
Дилеры рассказали о сроках начала продаж новых Lada Vesta NG
Жители поселка Новозаборовский Сызранского района посещают новый фельдшерско-акушерский пункт
Жители поселка Новозаборовский Сызранского района посещают новый фельдшерско-акушерский пункт
В Самаре состоится открытый показ фильма «Быть» и встреча с продюсером кинокартины Татьяной Столоповой
За выходные в Самарской области задержали 36 пьяных водителей
За выходные в Самарской области задержали 36 пьяных водителей
VK полностью выкупила образовательную платформу "Учи.ру"
VK полностью выкупила образовательную платформу "Учи.ру"
Три медали выиграли легкоатлеты Самарской области на первенстве России в Тольятти
Три медали выиграли легкоатлеты Самарской области на первенстве России в Тольятти
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0
EUR 79.61
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области ежедневно пресекаются нарушения миграционного законодательства

20 февраля 2023 09:59
158
В Самарской области ежедневно пресекаются нарушения миграционного законодательства

Сообщить о противоправных действиях можно в любой отдел полиции или по телефону «102».

В целях контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания на территории Самарской области службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области проводится каждодневная  работа по пресечению фактов нарушения миграционного законодательства.

Так, в Камышлинском районе участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Клявлинский» выявил факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. При проверке административной территории полицейский установил,  что в частном доме, расположенном в селе Новое Ермаково зарегистрировано трое иностранных граждан. С целью проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудник полиции опросил 19-летнию владелицу частного дома и  жителей близрасположенных домов, изучил предоставленные документы. Результаты проверки подтвердили, что зарегистрированные иностранные граждане не проживают на данной территории. По материалам собранным участковым уполномоченным полиции отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

10 февраля текущего года в дневное время сотрудниками самарской Госавтоинспекции в ходе патрулирования возле д.9 по ул. Фрунзе областного центра был оставлен автомобиль «Kio Rio», под управлением гражданина одной из соседних республик 1982 года рождения. При  проверке документов сотрудники полиции установили, что водитель незаконно находится на территории Российской Федерации. Полицейские доставили мужчину в ближайший отдел полиции для выяснения цели пребывания на территории РФ, автомобиль поместили на специализированную стоянку. По результатам проверки в отношении задержанного участковые уполномоченные полиции собрали административный материал, предусмотренный ст. 18.8 КоАП РФ. Судом принято решение о выдворении иностранного гражданина за пределы Российской Федерации.

Работа по профилактике и пресечению подобных правонарушений продолжается.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
20 февраля 2023  10:38
В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году
348
В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов
19 февраля 2023  12:35
В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов
503
С рабочим визитом Самарскую область посещает делегация ОАО «Минского тракторного завода».
17 февраля 2023  14:57
Самарская область выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь
697
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
17 февраля 2023  13:14
Весна в эфире: солнце над Самарской областью может вызвать помехи на телеэкранах
675
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
17 февраля 2023  12:28
В Самаре открылись 2 миграционных пункта
570
Весь список