В Самарской области ежедневно пресекаются нарушения миграционного законодательства

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Сообщить о противоправных действиях можно в любой отдел полиции или по телефону «102».

В целях контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания на территории Самарской области службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области проводится каждодневная работа по пресечению фактов нарушения миграционного законодательства.

Так, в Камышлинском районе участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Клявлинский» выявил факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. При проверке административной территории полицейский установил, что в частном доме, расположенном в селе Новое Ермаково зарегистрировано трое иностранных граждан. С целью проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудник полиции опросил 19-летнию владелицу частного дома и жителей близрасположенных домов, изучил предоставленные документы. Результаты проверки подтвердили, что зарегистрированные иностранные граждане не проживают на данной территории. По материалам собранным участковым уполномоченным полиции отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

10 февраля текущего года в дневное время сотрудниками самарской Госавтоинспекции в ходе патрулирования возле д.9 по ул. Фрунзе областного центра был оставлен автомобиль «Kio Rio», под управлением гражданина одной из соседних республик 1982 года рождения. При проверке документов сотрудники полиции установили, что водитель незаконно находится на территории Российской Федерации. Полицейские доставили мужчину в ближайший отдел полиции для выяснения цели пребывания на территории РФ, автомобиль поместили на специализированную стоянку. По результатам проверки в отношении задержанного участковые уполномоченные полиции собрали административный материал, предусмотренный ст. 18.8 КоАП РФ. Судом принято решение о выдворении иностранного гражданина за пределы Российской Федерации.

Работа по профилактике и пресечению подобных правонарушений продолжается.