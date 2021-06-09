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В Самарской области два железнодорожника попали под электричку

9 июня 2021 12:03
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В Самарской области два железнодорожника попали под электричку

В Самарской области произошло ЧП на железной дороге. Оно случилось во вторник, 8 июня, днем.

Предварительная версия следователей такова: два работника магистрали на 1133 километре перегона «Алексеевская-Кинель» замеряли параметры рельсов колеи. В это время по путям следовала электричка сообщением «Кротовка-Самара».

«Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось», - сообщили в транспортные следователи.

К сожалению, в результате этого ЧП один железнодорожник погиб. Второй получил травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас следователи начали проверку по этому факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Также сотрудники ведомства намерены направить в адрес руководства магистрали представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий и усилении контроля за работой подчиненных, пишет ГТРК Самара.

Теги: ДТП железная дорога ЧП электричка

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