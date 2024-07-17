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В Самарской области драка братьев на свадьбе привела к ампутации ноги

17 июля 2024 09:54
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В Самарской области драка братьев на свадьбе привела к ампутации ноги

Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с мужчины,  причинившему своему брату на свадьбе тяжкий вред здоровью.

Житель Самарской области повздорил на семейном празднике со своим двоюродным братом. В ходе ссоры мужчина повалил своего родственника на землю и несколько раз надавил телом на находящуюся в подвешенном состоянии ногу, в области коленной чашечки. В результате у потерпевший получил травму коленного сустава с разрывом подколенной артерии и вены. Полученные травмы привели к тому, что ногу пришлось ампутировать.

Суд признал напавшего на брата мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, назначил наказание в виде лишения свободы условно и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 500  тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кинель-Черкасского района в отношении осужденного возбудили соответствующее исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на находящиеся на расчетных счетах денежные средств и на получаемую им заработную плату.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность была полностью погашена — моральный вред компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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