В Самарской области чиновник внес ложные сведения в акт о ремонте дома культуры

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность должностного лица Администрации одного из районов Самарской области, причастного к служебному подлогу.

Установлено, что в целях искусственного завышения показателей нацпроекта «Культура» фигурантом внесены заведомо ложные сведения в акты принятых работ по капитальному ремонту сельского дома культуры

с. Старое Максимкино Кошкинского района Самарской области.

Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

22 мая 2024 года тем же следственным органом в отношении указанного должностного лица дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».