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В Самарской области будут судить водителя, из-за которого погибли двое подростков

27 января 2023 11:02
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В Самарской области будут судить водителя, из-за которого погибли двое подростков

Прокуратурой Красноярского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Органами предварительного расследования установлено, что 08.10.2022 водитель автобуса ПАЗ в Красноярском районе на 373 километре автодороги «Казань-Буинск-Ульяновск – подъезд к г. Самаре» допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились без цели перехода проезжей части на островке разделения транспортных потоков. 

Во время движения, водитель автобуса нарушил правила расположения своего транспортного средства на проезжей части, совершив запрещенный Правилами и небезопасный в данной дорожно-транспортной ситуации маневр, своевременно не принял мер к снижению скорости, вплоть до остановки, совершил наезд на двух несовершеннолетних.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшие скончались на месте.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.

Теги: ДТП

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