В Самарской области автомобилистка сбила пенсионерку

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9 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:35 на 27 км автодороги «Самара-Бугуруслан». Женщина-водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Lada Vesta», двигаясь со стороны г. Самара в направлении г. Бугуруслан. Водитель не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода 1945 года рождения, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.