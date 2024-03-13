В Самарской области автомобилистка сбила человека на переходе

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В аварии женщина-пешеход погибла.

Смертельное ДТП произошло утром 13 марта в Волжском районе Самарской области. В 07:30 на 2 км автодороги «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск» 33-летняя автоледи на автомобиле Nissan Teana сбила на «зебре» женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшая, переходившая дорогу на улице Шоссейной, скончалась.

На месте аварии, судя по видеозаписям, опубликованным в Интернете, появились проблемы с проездом, пишет Обоз.инфо.

«На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении полиции.

Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области