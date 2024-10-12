В Самарской области 86-летний водитель попал в ДТП

181

ДТП произошло в Кинельском районе 11 октября в 18:05. На автодороге Самара-Бугуруслан водитель 1938 г.р., управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, при выезде с обочины не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1962 г.р., движущегося со стороны г. Самара в направлении г. Бугуруслан. После столкновения автомобиль Suzuki Grand Vitara, выехал на левую полосу движения, где произошло столкновение с иномаркой Volkswagen Polo под управлением водителя 1992 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомашину Volkswagen Polo, развернуло на проезжей части, после чего она съехала в правый кювет по ходу движения транспортных средств с последующим опрокидыванием. С места ДТП пассажир автомашины Volkswagen Polo 1982 г.р. доставлен в лечебное учреждение.