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В Самарской области 86-летний водитель попал в ДТП

12 октября 2024 11:22
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В Самарской области 86-летний водитель попал в ДТП

ДТП произошло в Кинельском районе 11 октября в 18:05. На автодороге Самара-Бугуруслан водитель 1938 г.р., управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, при выезде с обочины не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1962 г.р., движущегося со стороны г. Самара в направлении г. Бугуруслан. После столкновения автомобиль  Suzuki Grand Vitara, выехал на левую полосу движения, где произошло столкновение с иномаркой Volkswagen Polo под управлением водителя 1992 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомашину Volkswagen Polo, развернуло на проезжей части, после чего она съехала в правый кювет по ходу движения транспортных средств с последующим опрокидыванием. С места ДТП пассажир автомашины Volkswagen Polo 1982 г.р. доставлен в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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