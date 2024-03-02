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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и две легковушки, погиб человек

2 марта 2024 11:17
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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и две легковушки, погиб человек

1 марта в 10 часов 11 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке городского типа Волжский на улице Максима Горького. На место были направлены пожарно – спасательные части №№ 8, 151, а также отделение поисково – спасательной службы Самарской области. По прибытии в 10 часов 31 минуту было установлено, что произошло столкновение по касательной грузового автомобиля Камаз и двух легковых автомобилей Ford Fusion и Honda Pilot.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи, стабилизацию транспортных средств и деблокировку тела погибшего водителя автомобиля. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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