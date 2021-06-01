В Самарской квартире фиктивно зарегистрировали 27 мигрантов

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Согласно материалам уголовного дела, при отработке административной территории участковым уполномоченным полиции было установлено, что в квартире дома на улице Солнечной зарегистрировано 27 иностранных граждан.

Последующая проверка показала, что в действительности данные люди по указанному адресу в период времени с конца марта по 30 апреля 2021 года не проживали. Участковый уполномоченный полиции опросил жильцов соседних квартир, собрал необходимые документы.

Владелец квартиры – ранее не судимая местная жительница 1996 года рождения в ходе опроса пояснила, что за оказанную услугу она получила денежное вознаграждение.

Отделом дознания отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции напоминают об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. На постоянной основе сотрудниками органов внутренних дел проводятся всесторонние проверки адресов массовой регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства с целью выявления нарушений законодательства.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.