В Самаре пожилая женщина при входе в трамвай оступилась и сломала ногу 

Сегодня, в Самаре на остановке "Завод имени Тарасова" пожилая женщина при входе в трамвай маршрута № 20 оступилась и сломала ногу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

"Женщина госпитализирована", - уточнили sovainfo.ru в горадминистрации.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

Из-за несчастного случая на месте образовалась пробка из трамваев, сообщают в соцсетях очевидцы. Пассажиры вынуждены были добираться до точек назначения другим способом. На движение других видов транспорта происшествие не повлияло.

Источник: СОВА