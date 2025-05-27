В Самаре неизвестный обстрелял пассажирский автобус № 22

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Во вторник, 27 мая, в Самаре на улице Авроры неизвестный обстрелял пассажирский автобус, который следовал по маршруту № 22. У машины повреждена передняя дверь: стекло треснуло на множество осколков, также видно входное круглое отверстие, предположительно, от пневматического оружия, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.



В горадминистрации рассказали, что в момент происшествия в салоне находилось несколько пассажиров:

- Пострадавших нет. По факту направлено заявление в полицию.