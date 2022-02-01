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В Самаре женщина перебегала дорогу на красный и попала под машину

1 февраля 2022 13:02
89
В Самаре женщина перебегала дорогу на красный и попала под машину

31 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб. 

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 17:30 час. 21-летний водитель, не соблюдая скоростной режим, установленный ПДД РФ, двигался на автомобиле «LADA Kalina». В районе д. 2 по пр. Ленина он допустил наезд на 56-летнюю женщину - пешехода, которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Травмированная женщина госпитализирована в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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