В Самаре женщина перебегала дорогу на красный и попала под машину

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31 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.



Одно из ДТП произошло в Самаре. В 17:30 час. 21-летний водитель, не соблюдая скоростной режим, установленный ПДД РФ, двигался на автомобиле «LADA Kalina». В районе д. 2 по пр. Ленина он допустил наезд на 56-летнюю женщину - пешехода, которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Травмированная женщина госпитализирована в лечебное учреждение.