В Самаре женщина на Kia Sportage врезалась в трамвай

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Во вторник, 29 июля, в 06:42 в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. 48-летняя женщина на автомобиле Kia Sportage врезалась в трамвай. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Автомобилистка ехала по улице Ново-Садовой со стороны улицы лейтенанта Шмидта. Она начала поворачивать направо, на улицу Часовую и столкнулась с трамваем», – рассказали в пресс-службе.

В ДТП пострадала водитель иномарки. В момент ДТП в трамвае были пассажиры, но никто из них не пострадал. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 июля в Самаре произошло ДТП, которое повлияло на работу общественного транспорта. Трамваи встали примерно на полтора часа из-за аварии. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской в направлении «из города» столкнулись три машины, пишет Самара-КП.