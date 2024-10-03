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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре запретили эксплуатировать здание мини-отеля

3 октября 2024 13:36
232
В Самаре запретили эксплуатировать здание мини-отеля

Судебные приставы Ленинского района г. Самары запретили эксплуатировать здание мини-отеля, расположенного в охранных зонах объекта культурного наследия.

В Ленинский районный суд г. Самары поступило исковое заявление о признании здания мини-отеля на ул. Братьев Коростелевых самовольно возведенным строением. Кроме того, установлено, что гостиница расположена на территории охранной зоны объекта культурного наследия. Суд, изучив предоставленные доказательства, подтверждающие необходимость запрета эксплуатации здания, поддержал требования истца.

=На основании поступившего в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары исполнительного листа о необходимости обеспечить меры в виде запрета на эксплуатацию помещения, возбуждено исполнительное производство. =Судебный пристав-исполнитель вручил должнице соответствующее требование. =Узнав о проведении исполнительных действий, должница не стала препятствовать законной деятельности судебных приставов. =После того, как владелица разъяснила необходимость покинуть здание находящимся в мини-отеле людям, сотрудник Службы опечатал двери помещения. =Должницу предупредили о последствиях в случае возобновления его деятельности.

На протяжении всего срока запрета сотрудники Службы будут осуществлять контроль за его соблюдением, регулярно осматривая помещение в целях недопущения его эксплуатации.

Теги: Судебные приставы

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